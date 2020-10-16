Уряд Ізраїлю прийняв рішення частково послабити карантинні обмеження. За час жорсткого карантину вдалося знизити кількість нових випадків на добу з 9 до 2 тисяч.

Про це повідомляє Associated Press.

Нові карантинні обмеження почнуть діяти в неділю, 18 жовтня.

В Ізраїлі дозволять роботу дитячих садків та дошкільних установ для дітей до шести років. Зможуть відновити роботу підприємства, на яких немає постійних відвідувачів.

Також громадяни зможуть пересуватися без обмежень: буде скасовано обмеження на пересування в межах тисячі метрів від будинку.

Якщо позитивна динаміка збережеться, то через кілька тижнів буде знято й інші обмеження.

“Ми повинні виходити з карантину поступово і відповідально. Уважно. В іншому випадку ми незабаром опинимося в умовах третьої ізоляції”, – сказав прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху.

Він нагадав, що спалахи коронавірусу все ще локально збереглися в районах, де живуть ультраортодоксальні євреї. Вони, як правило, живуть великими сім’ями, що також може спровокувати швидке поширення вірусу від носія. У перспективі, в цих районах можуть ввести окремі карантинні обмеження.