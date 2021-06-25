В Ізраїлі з п'ятниці, 25 червня, знову запровадили вимогу про обов'язкове носіння масок в приміщеннях.

Про це інформує міжнародне агентство Reuters. Відповідне оголошення також оприлюднила пресслужба Міністерства охорони здоров’я Ізраїлю.

Таке рішення було ухвалено владою через новий спалах коронавірусу, спровокований штамом Delta (вперше виявленим в Індії).

Так, у країні відновили вимогу щодо носіння захисних масок в закритих громадських місцях. Крім того, влада рекомендує носити захисні маски на свіжому повітрі під час масових заходів.

Оновлені вимоги почали діяти в Ізраїлі з 12:00 25 червня.

У повідомленні МОЗ Ізраїлю наголошується, що носити маски необхідно скрізь, крім власного житла і будь-яких відкритих просторів.

“У зв’язку зі зростанням захворюваності МОЗ оголошує, що відсьогодні (25.06.2021) о 12:00 обов’язок носіння маски застосовується скрізь, де це не відкрита територія, а також за винятком місця проживання”, – йдеться в повідомленні.

Винятки зробили:

• для дітей до семи років;

• людей, яким через інвалідність заборонено носити маску;

• людей, які перебувають у закритому приміщенні без присутності сторонніх осіб;

• маски можна не носити під час занять спортом.

Як зазначає Reuters, вимоги щодо захисних масок в Ізраїлі були поновлені всього лиш через 10 днів після скасування.

Цього тижня в країні кількість нових випадків зараження коронавірусом зросла більш ніж у чотири рази. Це пов’язано зі спалахами у двох школах (через розповсюдження штаму Delta).

Наразі близько 55% із 9,3 млн населення Ізраїлю отримали обидві дози вакцини Pfizer-BioNTech. Минулого місяця в країні дозволили щеплення дітей віком від 12 до 15 років, але рівень охоплення вакцинацією у цій віковій групі поки низький.