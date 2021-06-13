Про це повідомило видання The Times of Israel.

Зазначається, що в новому Кабміні вперше за 12 років не буде представників політсили Біньяміна Нетаньягу.

“60 з 120 депутатів Кнесету проголосували за довіру уряду, 59 висловилися проти, один утримався”, – йдеться в повідомленні.

Найближчим часом новий кабінет міністрів буде приведений до присяги. Главою уряду стане Беннет.

Нетаньяху проведе в понеділок зустріч з новим прем’єр-міністром Нафталі Беннеттом, щоб передати кермо прем’єрства. Зустріч відбудеться в офісі прем’єр-міністра в Єрусалимі.

Нагадаємо, Біньямін Нетаньягу обіймав посаду прем’єр-міністра Ізраїлю з 1996-го до 1999 року та з 2009-го – до сьогоднішнього дня.

У середу, 2 червня, ізраїльські опозиційні політики все ж змогли домовитися про те, яким буде порядок розподілу владних повноважень щодо формування уряду й повалення Нетаньягу.

За інформацією інсайдерів, опозиційна коаліція — найбільш незвична та незручна. До неї увійшли 8 партій, які мають зовсім різні ідеологічні погляди. Водночас інші аналітики назвали коаліцію “втіленням політичної дисфункції Ізраїлю”.

Сторони домовилися, що до 2023 року, тобто протягом двох років, очільником уряду буде Нафталі Бенет. Він виступає проти палестинської держави та хоче, аби Ізраїль анексував більшу частину окупованого Західного берега. Він — екссоюзник Нетаньягу.

З 2023 по 2025 рік головою уряду буде Яір Лапід.