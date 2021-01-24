У суботу в Ізраїлі стартувала кампанія з вакцинації підлітків 16-18 років.

Про це повідомляє ізраїльське видання The Times of Israel.

У країні вже вакцинована чверть населення – 2,5 млн осіб.

У минулий вівторок влада країни продовжила третій за рахунком національний локдаун до 31 січня. У п’ятницю міністерство охорони здоров’я Ізраїлю повідомило про скорочення кількості нових випадків інфікування.

Крім того, влада має намір підвищити штрафи за недотримання карантину і посилити обмеження для міжнародних поїздок.

Станом на суботу в країні зафіксовано 593 578 випадків захворювання коронавірусом. Кількість смертей склала 4326 осіб, 81 людина померла в п’ятницю.

Клалі – найбільша з чотирьох державних організацій охорони здоров’я Ізраїлю – в суботу вже почала робити щеплення підліткам. Пізніше почнуть вакцинацію і інші організації охорони здоров’я.

Крім того, з суботи зробити щеплення проти COVID-19 можуть і люди у віці від 40 років.

Нагадаємо, що країна щеплює своїх громадян вакциною Pfizer-BioNTech.