Міністр охорони здоров'я Ізраїлю Йоель Едельштейн заявив, що обидві дві дози вакцини від COVID-19 отримало більш ніж половина населення країни.

Про це пише Reuters.

За його словами, це допомогло країні в кризовий період епідемії.

Масова вакцинація в Ізраїлі препаратом Pfizer/BioNTech почалася в грудні минулого року. Робити щеплення змогли громадяни та жителі старше 16 років – це близько 69% з 9,3 млн населення країни.

Едельштейн зазначив, що 50,07% всього населення отримали обидві дози вакцини, а 55,96% – лише першу.

Наприкінці лютого Ізраїль почав ослаблення загальнонаціональної ізоляції. Більшість підприємств і шкіл, а також аеропортів поступово відновили свою діяльність, але з обмеженням пропускної здатності. Повністю вакциновані та близько 8,7% ізраїльтян, що одужали від COVID-19 з передбачуваним імунітетом, отримують сертифікат Міністерства охорони здоров’я “Зелений пропуск”, що надає доступ до різних місць відпочинку.

Генеральний директор МОЗ Ізраїлю Хезі Леві розповів Reuters, що за його оцінками все населення, що має право на щеплення, буде повністю вакциновано до кінця травня 2022 року.