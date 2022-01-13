В Ізраїлі з квітня почнуть вакцинувати проти COVID-19 немовлят від шести місяців, наразі проводять відповідні випробування.

Про це повідомляє місцеве видання The Times of Israel.

“Наразі в Ізраїлі вакцини доступні всім віком від п’яти років. Я вважаю, що до квітня вакцинацію буде розширено на вік від шести місяців”, – сказав директор з міжнародних відносин Міністерства охорони здоров’я Ашер Шалмон.

Наразі компанія Pfizer проводить клінічні випробування, щоб понизити вік, дозволений для застосування вакцини, з п’яти років до шести місяців.

Минулого місяця там повідомили, що під час тестування на дітях віком від шести місяців до п’яти років вакцина “продемонструвала сприятливий профіль безпеки”.

Зараз компанія випробовує схему введення трьох міні доз для дітей віком до 5 років, після того, як з’ясувалося, що введення двох звичайних доз викликає сильну реакцію в дітей до двох років.