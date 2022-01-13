Про це повідомляє місцеве видання The Times of Israel.
“Наразі в Ізраїлі вакцини доступні всім віком від п’яти років. Я вважаю, що до квітня вакцинацію буде розширено на вік від шести місяців”, – сказав директор з міжнародних відносин Міністерства охорони здоров’я Ашер Шалмон.
Наразі компанія Pfizer проводить клінічні випробування, щоб понизити вік, дозволений для застосування вакцини, з п’яти років до шести місяців.
Минулого місяця там повідомили, що під час тестування на дітях віком від шести місяців до п’яти років вакцина “продемонструвала сприятливий профіль безпеки”.
Зараз компанія випробовує схему введення трьох міні доз для дітей віком до 5 років, після того, як з’ясувалося, що введення двох звичайних доз викликає сильну реакцію в дітей до двох років.
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- Дует Pfizer/BioNTech готує до березня поточного року оновлення своєї вакцини, яка буде ефективнішою проти усіх відомих варіантів коронавірусу, включаючи Omicron. Проте українським чиновникам не варто розслаблятися, оскільки вакцинація населення перебуває на доволі низькому рівні, якщо порівнювати із західними країнами, та й загалом нас очікує нова і більш потужна хвиля коронавірусу.
- В Україні схвалили впровадження бустерної дози вакцини проти коронавірусу для людей віком від 60 років.