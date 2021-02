Про це, зокрема, повідомляють агентство Reuters та видання The Times of Israel.

Вказаний концерт під відкритим небом став одним із перших культурних заходів в Ізраїлі за останні 11 місяців.

На нього пропустили невелику кількість людей, які мали “зелену перепустку” (“Green Pass”). Така перепустка свідчить про те, що громадяни отримали обидві дози вакцини більше ніж за тиждень до події або що вони одужали від COVID-19 і мають імунітет.

Діють перепустки шість місяців з моменту повної вакцинації. Ізраїль запровадив їх у минулі вихідні, коли карантинні обмеження в країні було послаблено.

Концерт у парку Тель-Авіва 24 лютого був організований у першу чергу для літніх людей. Відвідувачі мали показати “зелену перепустку” перед входом на захід.

“Це гарантує захист і відчуття комфорту, коли ви перебуваєте серед вакцинованих людей. Після року ізоляції вдома чудово виходити на вулиці, відвідувати публічні заходи”, — розповів у коментарі Reuters один із відвідувачів концерту Дорон Зіхер.

The comeback of culture in @TelAviv. Outdoor concert for vaccinated senior citizens at Park HaYarkon’s Wohl Amphitheatre. pic.twitter.com/PGInAsNyLU

— Eytan Halon (@eytanhalon) February 24, 2021