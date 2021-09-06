Однорічні дівчатка-близнюки, народжені зрощеними на потилиці, вперше побачили одна одну після рідкісної операції з розділення в Ізраїлі.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Операція, яку було проведено у Soroka Medical Centre в місті Беер-Шева на минулому тижні, тривала 12 годин. Під час неї малюкам пересадили скальпи.

Зазначається, що до операції і підготовки було залучено десятки фахівців з Ізраїлю та з-за кордону.

Подібна операція, яка проводилася в світі всього 20 разів, була проведена в Ізраїлі вперше.

За кілька місяців до операції близнючкам в голову вставляли надувні силіконові мішки, які періодично розширювалися, щоб розтягнути шкіру. Потім нова шкіра використовувалася, щоб закрити їх голови після реконструкції черепів.

Очікується, що дівчатка, народжені в серпні 2020 року, будуть вести цілком нормальний спосіб життя.

“Вони вже дихають і їдять самостійно”, – повідомив глава відділення пластичної хірургії Soroka Medical Centre Ельдад Зільберштейн.

לאחר 16 שעות מטורפות הסתיים ניתוח ראשון בארץ להפרדת תאומות סיאמיות שהיו מחוברות בראשן.

מדהים! pic.twitter.com/zSpnbhNlpE — Igal Malka 🇮🇱🇮🇱🇮🇱 (@igal_malka) September 5, 2021