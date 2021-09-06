Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
Операція, яку було проведено у Soroka Medical Centre в місті Беер-Шева на минулому тижні, тривала 12 годин. Під час неї малюкам пересадили скальпи.
Зазначається, що до операції і підготовки було залучено десятки фахівців з Ізраїлю та з-за кордону.
Подібна операція, яка проводилася в світі всього 20 разів, була проведена в Ізраїлі вперше.
За кілька місяців до операції близнючкам в голову вставляли надувні силіконові мішки, які періодично розширювалися, щоб розтягнути шкіру. Потім нова шкіра використовувалася, щоб закрити їх голови після реконструкції черепів.
Очікується, що дівчатка, народжені в серпні 2020 року, будуть вести цілком нормальний спосіб життя.
“Вони вже дихають і їдять самостійно”, – повідомив глава відділення пластичної хірургії Soroka Medical Centre Ельдад Зільберштейн.
לאחר 16 שעות מטורפות הסתיים ניתוח ראשון בארץ להפרדת תאומות סיאמיות שהיו מחוברות בראשן.
מדהים! pic.twitter.com/zSpnbhNlpE
— Igal Malka 🇮🇱🇮🇱🇮🇱 (@igal_malka) September 5, 2021
- Раніше повідомлялось, що у Ємені народилися рідкісні сіамські близнюки-діцефали.