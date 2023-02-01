Про це повідомило The Jerusalem Post.

“Ізраїль також, відверто кажучи, діє способами, які я не перераховуватиму тут проти виробництва зброї Ірану, яка використовується проти України”, — зазначив Нетаньягу.

За його словами, країна розглядає можливість надання Україні “інших видів допомоги” на тлі занепокоєння щодо “складних відносин” з Росією.

“У нас з Росією складні відносини, оскільки недалеко звідси, за кілька миль звідси, на нашому північному кордоні з Сирією, ізраїльські літаки та російські літаки літають на невеликій відстані один від одного. Росія перебуває у військовій частині в Сирії. Іран намагається закріпитися в Сирії прямо біля нашого північного кордону, як вони зробили в Лівані з “Хезболлою”, — додав Нетаньягу.

Видання зазначило, що ізраїльських прем’єр розглядає можливість надання військової підтримки Україні. Він розповів, що нещодавно США забрали 250 000 снарядів, які зберігалися в Ізраїлі, і передали їх Україні.