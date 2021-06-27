Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.
Зазначається, що в Ізраїлі половина дорослого населення була щеплена вакциною Pfizer і вже вакцинували частину підлітків, уряд відзначає чимало нових випадків захворюваності коронавірусом, які були викликані штамом Delta.
Попередні висновки ізраїльських медиків свідчать про те, що близько 90% нових випадків коронавірусу, ймовірно, були спричинені штамом Delta. Діти до 16 років, більшість з яких щеплені, становлять близько половини заражених.
“Діти до 16 років, більшість з яких не були вакциновані, складають близько половини інфікованих”, – повідомили в уряді.
За словами медиків, особи, які були щеплені, проте все ж інфікувалися Delta, легше переносять хворобу, ніж невакциновані.
Цього тижня уряд оголосив про вакцинацію дітей віком від 12 до 15 років після спалаху коронавірусу серед школярів в одному з міст Ізраїлю. Після цього вірус почав розповзатися і серед дорослих, які вже повністю вакцинувалися від коронавірусу.
Довідка. Delta – це новий штам вірусу COVID-19, який вже виявлено в понад 90 країнах світу. Він поширений у Республіці Індія, Російській Федерації, Португалії та Великій Британії. Цей штам в 1,6 раза контагіозніший, а також в 1,45 раза збільшує ризик потреби інтенсивного лікування. Потреба в ушпиталення виникає вдвоє частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.
На початку травня Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) класифікувала штам коронавірусу, вперше виявлений в Індії, як “варіант, що викликає глобальне занепокоєння”.
Також головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Сумʼя Свамінатан заявив, що вперше виявлений в Індії штам коронавірусу COVID-19 “Дельта” (Delta) стає домінівним у світі.
- Напередодні представники ВООЗ під час брифінгу повідомили, що штам коронавірусу Delta, що вперше був зафіксований в Індії, виявлено вже в 92 країнах.
- Нову мутацію варіанту коронавірусу Delta+ виявили на початку червня. Зокрема, він зафіксований у чотирьох районах штату Махараштра в центральній частині Індії – Сіндхудург, Ратнагірі, Палгаре і Джалгаон.
- Штамом COVID-19 Delta+ (B.1.617.2.1), який Уперше виявили в Індії, можна заразитися, навіть якщо пройти повз носія вірусу без маски, не контактуючи з ним.