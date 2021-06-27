В Ізраїлі половина з тих, хто захворів на новий і більш небезпечний штам коронавірусу Delta, раніше були вакциновані препаратом Pfizer.

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

Зазначається, що в Ізраїлі половина дорослого населення була щеплена вакциною Pfizer і вже вакцинували частину підлітків, уряд відзначає чимало нових випадків захворюваності коронавірусом, які були викликані штамом Delta.

Попередні висновки ізраїльських медиків свідчать про те, що близько 90% нових випадків коронавірусу, ймовірно, були спричинені штамом Delta. Діти до 16 років, більшість з яких щеплені, становлять близько половини заражених.

“Діти до 16 років, більшість з яких не були вакциновані, складають близько половини інфікованих”, – повідомили в уряді.

За словами медиків, особи, які були щеплені, проте все ж інфікувалися Delta, легше переносять хворобу, ніж невакциновані.

Цього тижня уряд оголосив про вакцинацію дітей віком від 12 до 15 років після спалаху коронавірусу серед школярів в одному з міст Ізраїлю. Після цього вірус почав розповзатися і серед дорослих, які вже повністю вакцинувалися від коронавірусу.

Довідка. Delta – це новий штам вірусу COVID-19, який вже виявлено в понад 90 країнах світу. Він поширений у Республіці Індія, Російській Федерації, Португалії та Великій Британії. Цей штам в 1,6 раза контагіозніший, а також в 1,45 раза збільшує ризик потреби інтенсивного лікування. Потреба в ушпиталення виникає вдвоє частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.

На початку травня Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) класифікувала штам коронавірусу, вперше виявлений в Індії, як “варіант, що викликає глобальне занепокоєння”.

Також головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Сумʼя Свамінатан заявив, що вперше виявлений в Індії штам коронавірусу COVID-19 “Дельта” (Delta) стає домінівним у світі.