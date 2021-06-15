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В Ізраїлі скасували обов’язкове носіння масок у приміщеннях

З 15 червня в Ізраїлі скасували обов'язковий масковий режим у приміщеннях.

Вівторок, 15 червня 2021, 10:44

Про це повідомляє видання The Times of Israel.

Міністерство охорони здоров’я оголосило, що з вівторка вимога про носіння масок в приміщенні буде скасовано. Це останнє серйозне карантинне обмеження, що діяло в країні.

У міністерстві заявили, що є три винятки. Працівники або гості соціальних установ, що не були вакциновані або НЕ перехворіли COVID-19, установах довгострокового догляду або в будинках для людей похилого віку, особи, які перебувають на карантині, і мандрівники.

Захід поки не стосується шкіл. Відомство заявило, що маски й раніше будуть потрібні, тому що більшість учнів молодше 16 років ще не вакциновані. У майбутньому це обмеження планують переглянути.

Міністерство охорони здоров’я також продовжить оновлювати свій список червоних країн, з яких мандрівники повинні будуть знаходитися в карантині протягом 10 днів після повернення.

  • Раніше повідомлялося, що Ізраїль успішно долає пандемію коронавірусу. Про це свідчить і те, що в лікарнях багатьох міст починають закривати COVID-відділення через відсутність хворих.
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  • Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю скасувало обов’язкове носіння захисних масок на відкритому повітрі у зв’язку зі зниженням рівня захворюваності на COVID-19.
  • Наприкінці квітня в Ізраїлі закрили останні два відділення для COVID-пацієнтів через відсутність нових заражень.
Теги: Ізраїль, Коронавірус, маски, приміщення

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