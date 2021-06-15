В Ізраїлі скасували обов’язкове носіння масок у приміщеннях

Про це повідомляє видання The Times of Israel.
Міністерство охорони здоров’я оголосило, що з вівторка вимога про носіння масок в приміщенні буде скасовано. Це останнє серйозне карантинне обмеження, що діяло в країні.
У міністерстві заявили, що є три винятки. Працівники або гості соціальних установ, що не були вакциновані або НЕ перехворіли COVID-19, установах довгострокового догляду або в будинках для людей похилого віку, особи, які перебувають на карантині, і мандрівники.
Захід поки не стосується шкіл. Відомство заявило, що маски й раніше будуть потрібні, тому що більшість учнів молодше 16 років ще не вакциновані. У майбутньому це обмеження планують переглянути.
Міністерство охорони здоров’я також продовжить оновлювати свій список червоних країн, з яких мандрівники повинні будуть знаходитися в карантині протягом 10 днів після повернення.
- Раніше повідомлялося, що Ізраїль успішно долає пандемію коронавірусу. Про це свідчить і те, що в лікарнях багатьох міст починають закривати COVID-відділення через відсутність хворих.
- В Ізраїлі імунізували 600 дітей віком від 12 до 16 років шляхом введення вакцини Pfizer. Добровольці не зазнали серйозних побічних ефектів.
- Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю скасувало обов’язкове носіння захисних масок на відкритому повітрі у зв’язку зі зниженням рівня захворюваності на COVID-19.
- Наприкінці квітня в Ізраїлі закрили останні два відділення для COVID-пацієнтів через відсутність нових заражень.