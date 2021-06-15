В Ізраїлі скасували обов’язкове носіння масок у приміщеннях

Про це повідомляє видання The Times of Israel.

Міністерство охорони здоров’я оголосило, що з вівторка вимога про носіння масок в приміщенні буде скасовано. Це останнє серйозне карантинне обмеження, що діяло в країні.

У міністерстві заявили, що є три винятки. Працівники або гості соціальних установ, що не були вакциновані або НЕ перехворіли COVID-19, установах довгострокового догляду або в будинках для людей похилого віку, особи, які перебувають на карантині, і мандрівники.

Захід поки не стосується шкіл. Відомство заявило, що маски й раніше будуть потрібні, тому що більшість учнів молодше 16 років ще не вакциновані. У майбутньому це обмеження планують переглянути.

Міністерство охорони здоров’я також продовжить оновлювати свій список червоних країн, з яких мандрівники повинні будуть знаходитися в карантині протягом 10 днів після повернення.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль успішно долає пандемію коронавірусу. Про це свідчить і те, що в лікарнях багатьох міст починають закривати COVID-відділення через відсутність хворих.

В Ізраїлі імунізували 600 дітей віком від 12 до 16 років шляхом введення вакцини Pfizer. Добровольці не зазнали серйозних побічних ефектів.

Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю скасувало обов’язкове носіння захисних масок на відкритому повітрі у зв’язку зі зниженням рівня захворюваності на COVID-19.