Ізраїльські вчені вперше розробили імплантат спинного мозку, який вжили 15 мишам із тривалим паралічем і після цього дванадцять із них знову почали пересуватися. Дослідники планують через три роки почати дослідження із людьми.

Про це повідомляє науковий журнал Advanced Science.

В Тель-Авівському університеті дослідницька група з Центру регенеративної біотехнології Сагол розробила імплантат з клітин трьох людей. Їхнє використання дозволило регенерувати пошкоджену тканину гризунів. Планується, що у випадку з людьми будуть брати матеріал пацієнта, щоб уникнути ризики відторгнення в організму.

Зазначимо, що на сьогодні існують деякі наукові групи, які виробляють стовбурові клітини людини та вводять їх у спинний мозок тварин. Проте подібні операції зазвичай обмежувалися нещодавно паралізованими тваринами. Ізраїльські дослідники провели успішні випробування на мишах із довготривалим паралічем.

Дослідники очікують, що ефект працюватиме з людьми, які були паралізовані протягом різного часу. Таке припустили за результатами випробувань: 80% успішних операцій на мишах з хронічним паралічем і 100% із недавнім або короткочасним паралічем.

Процес створення імплантату починається з невеликої біопсії з живота. Вчені відокремлюють жирові клітини від інших матеріалів, як колаген з цукром, і перепрограмовують їх за допомогою методів генної інженерії. Тоді вони можуть стати будь-якою клітиною в організмі.

Після цього їх поміщають у субстанцію з неклітинного матеріалу з жирової тканини, зібраної при біопсії. Клітини поміщають внутрішньо на 30 днів та імітують розвиток спинного мозку в ембріона. У результаті дослідження виходить тканина мікронейронів спинного мозку, тобто фрагменти справжнього хребта із людських клітин.

“Ми використовували людські імплантати на мишах, а не мишачі імплантати, що означає, що ми не повертаємося до початку досліджень, щоб перейти до людей. Скоріше ми знаємо, як підготувати імплантати для людей, і це вселяє в нас оптимізм, що ми швидко перейдемо до клінічних випробувань”, — сказав професор дослідницької групи Тала Двір.

До його команди входять Ліор Вертхейм, доктор Реувен Едрі та докторка Йона Гольдшміт. Команда вважає, що новий метод можна застосувати не лише до травм хребта. Вони вивчають, при яких інших захворювань та травмах його можна використовувати. Йдеться передусім про хворобу Паркінсона, черепно-мозкові травми, інфаркт міокарда та вікову дегенерацію жовтої плями.