Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Національна служба екстреної допомоги Ізраїлю Magen David Adom (MDA) підтвердила факти смерті, але не назвала точних цифр. Також повідомляється, що ще десятки були поранені.

За даними ЗМІ, загинули в тисняві, щонайменше, 44 людини.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху назвав це “важкою катастрофою” і сказав, що молиться про жертви.

Фестиваль Лаг ба-Омер у підніжжя гори Мерон – найбільший захід, що проводиться в країні з початку пандемії коронавірусу, який відвідали десятки тисяч людей.

Представники служби екстреної допомоги заявили, що 38 осіб перебувають у критичному стані, ще шість отримали важкі поранення і були доставлені в лікарню, ще десятки людей отримали менш серйозні поранення.

#Meron: At least 44 people have been killed in a stampede at the Lag B’Omer festival at the foot of Mount Meron, northeast Israel.pic.twitter.com/cr4uQefLkH

