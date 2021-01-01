Про це повідомила пресслужба Національного антарктичного наукового центру України.

Полярники зі станції “Академік Вернадський” побажали жителям країни здоров’я, успіхів і снігу, як в Антарктиді.

“Дорогі друзі, колектив Національного антарктичного наукового центру і полярники зі станції Академік Вернадський щиро вітають вас з Новим, 2021 роком. Бажаємо здоров’я, успіхів і … снігу, як в Антарктиді”, – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що запис привітання з Новим роком від президента Володимира Зеленського оприлюднили в мережі за годину до його трансляції на телеканалах.