Про це повідомила пресслужба Національного антарктичного наукового центру України.
Полярники зі станції “Академік Вернадський” побажали жителям країни здоров’я, успіхів і снігу, як в Антарктиді.
“Дорогі друзі, колектив Національного антарктичного наукового центру і полярники зі станції Академік Вернадський щиро вітають вас з Новим, 2021 роком. Бажаємо здоров’я, успіхів і … снігу, як в Антарктиді”, – йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що запис привітання з Новим роком від президента Володимира Зеленського оприлюднили в мережі за годину до його трансляції на телеканалах.
- Минулого року Зеленський привітав українців з новорічними святами разом із зірками шоу-бізнесу, спорту та політиками. У своєму зверненні президент говорив про відмінності між українцями, які не мають значення, і про спільні риси, які повинні навчити їх жити разом і поважати одне одного. Дивитись — тут.