В Ізраїлі від коронавірусу помер відомий активіст Хай Шауляй, що чинив опір вакцинації проти COVID-19.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Шауляй помер 13 вересня в медичному центрі Wolfson в Холоне.

Він закликав своїх підписників у соціальних мережах не робити щеплення проти коронавірусу під заголовком: “Епідемії немає — вакцина не потрібна і небезпечна”.

Антивакцинатор також викладав у соцмережі відео з моменту його ушпиталення. Він розповідав, що підключений до кисневого апарату, без якого задихається.

“Якщо я зніму його і пройду три метри — я знепритомнію. Я сильно кашляю і відчуваю сильну задуху”, – зазначав Шауляй.