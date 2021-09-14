Про це повідомляє The Jerusalem Post.
Шауляй помер 13 вересня в медичному центрі Wolfson в Холоне.
Він закликав своїх підписників у соціальних мережах не робити щеплення проти коронавірусу під заголовком: “Епідемії немає — вакцина не потрібна і небезпечна”.
Антивакцинатор також викладав у соцмережі відео з моменту його ушпиталення. Він розповідав, що підключений до кисневого апарату, без якого задихається.
“Якщо я зніму його і пройду три метри — я знепритомнію. Я сильно кашляю і відчуваю сильну задуху”, – зазначав Шауляй.
- Раніше у США від COVID-19 помер антивакцинатор, що заперечував коронавірус і був прихильником QAnon.