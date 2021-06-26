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В Ізраїлі відкрили перший у світі завод штучного м’яса

Відомий стартап відкрив в Ізраїлі перший у світі завод з виробництва штучного м’яса. Таке виробництво може зменшити викиди парникових газів.

Субота, 26 червня 2021, 15:30

Про це повідомляє газета Israel Hayom.

Зазначається, що стартап Future Meat Technologies Ltd. відкрив завод у місті Реховот. Це перше у світі підприємство з промислового вирощування штучного м’яса. 

Розробники кажуть, що мають амбітні плани. Зокрема, вони хочуть замінити курники та бойні біореакторами для виробництва м’яса на основі клітин, що ніколи не були частиною когось живого.

Щодня на заводі виготовлятимуть 500 кілограмів культивованого м’яса, що еквівалентно 5 тисячам гамбургерів.

Фото: Courtesy

Наразі завод може виробляти культивоване куряче м’ясо, свинину та баранину. Це штучне м’ясо виготовляють без використання сироватки тварин або генетичної модифікації. Невдовзі розробники планують запустити лінію виробництва штучної яловичини. 

Засновник і головний науковий керівник Future Meat Technologies Яков Нахміас каже, що після демонстрації того, як культивоване м’ясо може досягти рівня собівартості швидше, ніж очікувалося, це виробництво справді змінить ситуацію на ринку”.

Компанія хоче зробити культивоване м’ясо доступним для всіх і довести, що воно може бути смачним і корисним. 

Фахівці заводу кажуть, процес виробництва штучного м’яса призведе до на 80% менших викидів парникових газів та використання на 96% менше прісної води, ніж традиційне виробництво м’яса.

Future Meat Technologies планує вивести свою продукцію на полиці магазинів у США до 2022 року, а потім розширювати сферу діяльності в інших країнах.

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