Препринт (стаття не проходила фінальне рецензування, результати досліджень мають попередній характер) публікує американський сайт про медичні науки medRxiv.

Над дослідженням працювали вчені Ізраїльського національного консорціуму з секвенування SARS-CoV-2.

“Ми повідомляємо про місцевий новий штам, який включає несинонімичну мутацію в білку шипа (S) – P681H і додаткові синонімічні мутації. Ізраїльський штам P681H не був пов’язаний з більш високими показниками інфікування і нейтралізувався сироватками вакцинованих осіб в порівнянних рівнях зі штамом B.1.1. 7 і штамом НЕ-P681H з Ізраїлю”, – пишуть дослідники.

За словами вчених, штам P681H почав зустрічатися у зразках біорідин пацієнтів в листопаді минулого року, проте сліди його існування можна виявити в зразках стічних вод, зібраних ще в жовтні. Ця мутація, імовірно, прискорює поширення коронавірусу нового типу, не роблячи його більш стійким до антитіл. Імовірно, вона не посилює симптоми вірусу.