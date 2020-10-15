Про це повідомила пресслужба прем’єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху.

“У ході телефонного голосування комісія міністрів по боротьбі з коронавірусом схвалила поправку до правил про режим НС щодо обмеження роботи аеропортів і авіасполучення. З п’ятниці, 16 жовтня 2020 року, будуть скасовані обмеження на в’їзд в аеропорт для тих, хто не відповідає певним критеріям”, – йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що прибувати в аеропорт дозволять за 8 годин до вильоту.

За даними The Jerusalem Post, ізраїльтяни, що вилітають в країни “зеленої” зони, не повинні будуть проходити самоізоляцію після повернення в Ізраїль.