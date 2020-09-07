Про це повідомляє The Jerusalem Post.
У вечірній і нічний час у містах будуть закриті всі підприємства і магазини, крім життєво важливих. Продуктові магазини, аптеки і установи системи охорони здоров’я продовжать працювати.
“У неділю, 6 вересня, міністерська комісія з карантину проголосувала за введення обмежень на пересування громадян у вечірні та нічні години, а також за закриття навчальних закладів, за винятком закладів спеціальної освіти”, – йдеться у повідомленні.
Дозволено буде збиратися до 10 осіб у закритих приміщеннях та 20 осіб на відкритих просторах.
В’їзд і виїзд з цих міст буде не обмеженим.
Передбачається, що програма нічної комендантської години діятиме два тижні, але це не виключає повного блокування свята Рош Ха-Шана. Очікується, що нарада для прийняття цього рішення відбудеться 10 вересня.
Нагадаємо, професор Роні Гамза, керівник “Коронавірусного центру” Ізраїлю, звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням не пускати хасидів до Умані для паломництва.
Рош га-Шана — це свято початку нового року для усіх, хто сповідує юдаїзм. Зазвичай воно припадає на кінець вересня — початок жовтня. У 2020 році його святкуватимуть з 18 по 20 вересня. Так повелося, що на свято паломники-хасиди з’їжджаються до Умані, оскільки у місті похований цадик Нахман, могила якого є однією з найшанованіших святинь для представників Брацлавської течії хасидизму.
- Раніше повідомлялося, що у вересні в Україні очікується масове паломництво хасидів до міста Умань — від 5 до 10 тисяч вірян.
- 17 серпня мер Умані Олександр Цебрій заявив, що готовий на радикальні заходи, щоб не допустити в місто паломників-хасидів через ситуацію з коронавірусом. За його словами, місто може виставити блок-пости на в’їздах.