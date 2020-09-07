В Ізраїлі з 7 вересня у 40 містах через погіршення епідеміологічної ситуації вводиться комендантська година. Комендантська година буде діяти з 19:00 до 5:00.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

У вечірній і нічний час у містах будуть закриті всі підприємства і магазини, крім життєво важливих. Продуктові магазини, аптеки і установи системи охорони здоров’я продовжать працювати.

“У неділю, 6 вересня, міністерська комісія з карантину проголосувала за введення обмежень на пересування громадян у вечірні та нічні години, а також за закриття навчальних закладів, за винятком закладів спеціальної освіти”, – йдеться у повідомленні.

Дозволено буде збиратися до 10 осіб у закритих приміщеннях та 20 осіб на відкритих просторах.

В’їзд і виїзд з цих міст буде не обмеженим.

Передбачається, що програма нічної комендантської години діятиме два тижні, але це не виключає повного блокування свята Рош Ха-Шана. Очікується, що нарада для прийняття цього рішення відбудеться 10 вересня.

Нагадаємо, професор Роні Гамза, керівник “Коронавірусного центру” Ізраїлю, звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням не пускати хасидів до Умані для паломництва.

Рош га-Шана — це свято початку нового року для усіх, хто сповідує юдаїзм. Зазвичай воно припадає на кінець вересня — початок жовтня. У 2020 році його святкуватимуть з 18 по 20 вересня. Так повелося, що на свято паломники-хасиди з’їжджаються до Умані, оскільки у місті похований цадик Нахман, могила якого є однією з найшанованіших святинь для представників Брацлавської течії хасидизму.