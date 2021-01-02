Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю заявило, що з моменту початку масової вакцинації 20 грудня щеплення проти COVID-19 отримали понад 950 000 жителів країни.

Про це повідомляє видання Republicworld.

У країні проживає майже 9,3 мільйона осіб. Зараз вакциновано понад 10,3 відсотка всього населення.

У своїй заяві міністерство повідомило, що 31 грудня кількість введених доз вакцини досягло рекордного рівня: 153 400 осіб отримали ін’єкції Pfizer/BioNTech за один день. Раніше денний максимум становив 150 000 доз 29 і 28 грудня.

Варто відзначити, що першим ізраїльтянином, вакцинованих вакциною Pfizer/BioNTech, став прем’єр Біньямін Нетаньяху. За його словами, ця ін’єкція – гігантський стрибок для здоров’я.

За даними аналітично-статистичного сайту Our World in Data, створеного науковцями з британського Оксфорда, Ізраїль лідирує в світі за темпами вакцинації. Станом на п’ятницю в Ізраїлі фіксували показник у 11,55 дози на 100 жителів, що є найвищим показником у світі.