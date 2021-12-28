У заповіднику на на півночі Ізраїлю стався масовий мор диких журавлів. Співробітники заповідника називають його «винятковим» через безпрецедентну кількість смертей птахів. Також є випадку інфікування птиці на птахофабриках країни.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Еuronews.

Зазначається, що вірус пташиного грипу H5N1 вражає Ізраїль щорічно. Проце спалах цього року – набагато більший, ніж у попередні роки.

Про це сказав старший науковий співробітник заповідника Урі Навєх: він назвав масовий мор журавлів “винятковим явищем”.

Повідомляється, що, як і щороку, з жовтня до Ізраїлю прибуло близько 100 тисяч диких журавлів, більшість із яких зупинялися в долині Хула. Це – важлива точка на шляху їхньої міграції до Африки. За оцінками фахівців, у цьому районі залишилося понад 40 000 птахів.

За повідомленням міністерства сільського господарства Ізраїлю, пташиний грип H5N1, також виявлено на півночі Ізраїлю у курей у тваринницьких господарствах. Міністерство призупинило продаж яєць, вироблених на цих птахофабриках.

Повідомляється, що штамом грипу H5N1 можуть заражатися інші тварини, в окремих випадках – люди.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, з 2003 року від H5N1 загинуло понад 450 людей. Переважно – в Індонезії, Єгипті та В’єтнамі. Більшість хворих контактували із зараженими птахами.

Штам H5N1 вперше було виявлено в Ізраїлі на кількох птахофермах у 2015 році.