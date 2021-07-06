В Ізраїлі заявили про зниження ефективності вакцини Pfizer проти зараження коронавірусом і запобігання легкого захворювання з симптомами, але вона залишається високоефективною в запобіганні серйозних захворювань.

Про це заявило міністерство охорони здоров’я країни, повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Зазначається, що спад ефективності збігся з поширенням штаму Delta і припиненням обмежень соціального дистанціювання в Ізраїлі.

За інформацією міністерства охорони здоров’я, ефективність вакцини в запобіганні, як інфекцій, так і симптоматичних захворювань з 6 червня впала до 64%. Водночас, вакцина виявилася на 93% ефективніше в запобіганні госпіталізацій і серйозних захворювань, викликаних коронавірусом.

В заяві міністерства не уточнюється, яким був попередній рівень, і не наводяться будь-які подробиці. Однак в травні офіційні особи міністерства заявляли, що дві дози вакцини Pfizer забезпечили понад 95% захисту від інфекції, госпіталізації і важких захворювань.

Представник Pfizer відмовився коментувати дані з Ізраїлю, але послався на інші дослідження, що показують, що антитіла, викликані вакциною, як і раніше здатні нейтралізувати всі протестовані штами, включаючи Delta, хоча і в меншій мірі.

Близько 60% 9,3-мільйонного населення Ізраїлю отримали хоча б одну щеплення вакцини Pfizer в ході кампанії, в результаті якої кількість випадків захворювання знизилося з більш ніж 10 000 в січні до однозначних чисел в минулому місяці.

Це спонукало Ізраїль відмовитися від майже будь-якого соціального дистанціювання, а також від вимоги носити маски, хоча останнє було частково відновлено в останні дні.