Про це заявило міністерство охорони здоров’я країни, повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
Зазначається, що спад ефективності збігся з поширенням штаму Delta і припиненням обмежень соціального дистанціювання в Ізраїлі.
За інформацією міністерства охорони здоров’я, ефективність вакцини в запобіганні, як інфекцій, так і симптоматичних захворювань з 6 червня впала до 64%. Водночас, вакцина виявилася на 93% ефективніше в запобіганні госпіталізацій і серйозних захворювань, викликаних коронавірусом.
В заяві міністерства не уточнюється, яким був попередній рівень, і не наводяться будь-які подробиці. Однак в травні офіційні особи міністерства заявляли, що дві дози вакцини Pfizer забезпечили понад 95% захисту від інфекції, госпіталізації і важких захворювань.
Представник Pfizer відмовився коментувати дані з Ізраїлю, але послався на інші дослідження, що показують, що антитіла, викликані вакциною, як і раніше здатні нейтралізувати всі протестовані штами, включаючи Delta, хоча і в меншій мірі.
Близько 60% 9,3-мільйонного населення Ізраїлю отримали хоча б одну щеплення вакцини Pfizer в ході кампанії, в результаті якої кількість випадків захворювання знизилося з більш ніж 10 000 в січні до однозначних чисел в минулому місяці.
Це спонукало Ізраїль відмовитися від майже будь-якого соціального дистанціювання, а також від вимоги носити маски, хоча останнє було частково відновлено в останні дні.
- Нагадаємо, що напередодні Міністерство охорони здоров’я повідомило про смерть 47-річного чоловіка після вакцинації проти коронавірусу препаратом Pfizer.
- Попередні результати судово-медичної експертизи вказали, що причиною смерті 47-річного чоловіка після щеплення вакциною Pfizer/BioNTech, була гостра серцево-судинна недостатність на тлі ішемічної хвороби серця. Ознак анафілаксії, шоку та тромбозу у чоловіка не виявлено.
- Фармацевтична компанія Pfizer прокоментувала смерть чоловіка з Вінниччини після вакцинації проти коронавірусу її препаратом.