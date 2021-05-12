Ізраїль оголосив надзвичайний стан у місті Лод (в 20 км від Тель-Авіва) після заворушень, спровокованих ізраїльськими арабами.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Палестинці випустили сотні ракет у глиб території Ізраїлю, в той час як Ізраїль завдав тяжкі авіаудари по сектору Газа.

За заявою ізраїльської армії, з вечора понеділка, коли бойові дії раптово загострилися, палестинські військові випустили понад 1000 ракет по центральному і південному Ізраїлю.

У свою чергу палестинські військові заявили, що вони завдали удару по Тель-Авіву після того, як у вівторок у результаті ізраїльського авіаудару був знесений багатоквартирний будинок у секторі Газа, а пізніше ще один будинок. По Тель-Авіву і Беер-Шеві було випущено більше 200 ракет.

Бої почалися після декількох тижнів наростання напруги через зіткнення між ізраїльською поліцією і палестинськими демонстрантами в Єрусалимі, на місці, яке є священним як для мусульман, так і для євреїв.

Міжнародне співтовариство закликало обидві сторони покласти край ескалації конфлікту. Посланник ООН з питань миру на Близькому Сході Тор Веннесланд заявив, що це “переростає в повномасштабну війну”.

За даними органів охорони здоров’я, в результаті бойових дій загинули щонайменше 35 палестинців, у тому числі 10 дітей, і п’ять ізраїльтян.

Що сталося в Лоді?

Протести ізраїльських арабів спалахнули в Лоді і переросли в повномасштабні заворушення, коли протестувальники кидали каміння в поліцію, яка у відповідь застосувала світлошумові гранати.

Причиною акції протесту стали похорони ізраїльського араба, який загинув під час заворушень у днем раніше.

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У ході зіткнень постраждали щонайменше 12 людей. За словами поліції, з настанням ночі ситуація в Лоді погіршилася.

У середу вранці 52-річний батько і його 16-річна дочка були вбиті в результаті попадання ракети в їхню машину, також серйозно поранивши мати.

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Ізраїльські ЗМІ повідомили, що синагоги і кілька підприємств були підпалені. А інформаційне агентство Reuters повідомило про те, що євреї закидали камінням автомобіль, яким керував арабський житель.

У вівторок увечері прем’єрміністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу оголосив надзвичайний стан в Лоді.

Зазначається, що це перший випадок, коли уряд запровадив надзвичайний стан щодо арабської громади з 1966 року.