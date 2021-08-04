Відповідний указ № 343/2021 був підписаний сьогодні, 4 серпня, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Під час зустрічі в Офісі Президента Володимир Зеленський вручив Чаусу службове посвідчення та побажав успіху в роботі на новій посаді.

Що відомо про В’ячеслава Чауса

Чаус народився у Чернігові в серпні 1977 року. Він має юридичну та економічну освіту.

До призначення головою ОДА працював заступником генерального директора із земельних та соціальних питань АТ “Укргазвидобування”.

Згідно декларації, за минулий рік Чаус отримав понад 11 мільйонів гривень зарплатні.

У Чернігові він має квартиру площею 72 квадратні метри, садовий будинок та земельну ділянку у селі Клочкове.

Також Чаус володіє автівками Volkswagen Touran 2013 року випуску та KIA Sorento 2017 року.