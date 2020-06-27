Про це повідомили в Державній митній службі у відповідь на запит народного депутата фракції “Європейська Солідарність” Володимира Ар’єва.

За даними Держмитслужби, в січні-лютому поточного року Україна експортувала в ряд країн понад 500 тонн товарів в категорії, куди також входять захисні медичні маски, на загальну суму в $10,3 млн доларів.

Варто зазначити, що ціна масок при продажу значно відрізнялася. Так тонна товару в Польщу продавалася за ціною в $45 тисяч, а в Росію — $ 3,3 тисячі.

Фото: Volodymyr Ariev / Facebook

Фото: Volodymyr Ariev / Facebook

Нардеп звернув увагу на те, що значна кількість вантажу було відправлено до Китаю, де Україна пізніше закупила маски.

“Україна продала Китаю 80 тонн масок в січні-лютому. А потім ввозила китайські в Україну в березні! Це як? Або дурість, або поклали різницю в кишеню. З огляду на останні події, схиляюся до другого варіанту”, — написав Ар’єв.

Також депутат вказав на те, що велику партію (18,8 тонни на $ 62 тисячі) відправили в країну-агресор, в той час як в українській армії спостерігався дефіцит.

“Ну і вишенька на торті: забезпечити масками Збройні сили України на початку карантину не змогли. Зате 18 тонн випустили на продаж в Росію. Агресора. Так, саме так виглядає бізнес на крові, а не ось все, що розповідало Коломия-ТВ”, -— додав він.