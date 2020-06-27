На початку 2020 року Україна експортувала за кордон медичні маски на $10 млн. Зокрема, в країну-агресор Росію та Китай, де пізніше Україна закупила медзасоби.

Про це повідомили в Державній митній службі у відповідь на запит народного депутата фракції “Європейська Солідарність” Володимира Ар’єва.

За даними Держмитслужби, в січні-лютому поточного року Україна експортувала в ряд країн понад 500 тонн товарів в категорії, куди також входять захисні медичні маски, на загальну суму в $10,3 млн доларів.

Варто зазначити, що ціна масок при продажу значно відрізнялася. Так тонна товару в Польщу продавалася за ціною в $45 тисяч, а в Росію — $ 3,3 тисячі.

Нардеп звернув увагу на те, що значна кількість вантажу було відправлено до Китаю, де Україна пізніше закупила маски.

“Україна продала Китаю 80 тонн масок в січні-лютому. А потім ввозила китайські в Україну в березні! Це як? Або дурість, або поклали різницю в кишеню. З огляду на останні події, схиляюся до другого варіанту”, — написав Ар’єв.

Також депутат вказав на те, що велику партію (18,8 тонни на $ 62 тисячі) відправили в країну-агресор, в той час як в українській армії спостерігався дефіцит.