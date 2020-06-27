Про це повідомили в Державній митній службі у відповідь на запит народного депутата фракції “Європейська Солідарність” Володимира Ар’єва.
За даними Держмитслужби, в січні-лютому поточного року Україна експортувала в ряд країн понад 500 тонн товарів в категорії, куди також входять захисні медичні маски, на загальну суму в $10,3 млн доларів.
Варто зазначити, що ціна масок при продажу значно відрізнялася. Так тонна товару в Польщу продавалася за ціною в $45 тисяч, а в Росію — $ 3,3 тисячі.
Нардеп звернув увагу на те, що значна кількість вантажу було відправлено до Китаю, де Україна пізніше закупила маски.
“Україна продала Китаю 80 тонн масок в січні-лютому. А потім ввозила китайські в Україну в березні! Це як? Або дурість, або поклали різницю в кишеню. З огляду на останні події, схиляюся до другого варіанту”, — написав Ар’єв.
Також депутат вказав на те, що велику партію (18,8 тонни на $ 62 тисячі) відправили в країну-агресор, в той час як в українській армії спостерігався дефіцит.
“Ну і вишенька на торті: забезпечити масками Збройні сили України на початку карантину не змогли. Зате 18 тонн випустили на продаж в Росію. Агресора. Так, саме так виглядає бізнес на крові, а не ось все, що розповідало Коломия-ТВ”, -— додав він.
- Раніше неурядова експертна організації StateWatch заявила, що протягом січня-лютого 2020 року з території України було експортовано медичні товари, які можуть використовуватися для протидії коронавірусу COVID-19, на 15,2 млн доларів США.
- Експорт медтоварів тривав і в березні. Тоді вже колишній голова митниці Макс Нефьодов підтвердив, що Україна на початку місяця продала Іспанії респіратори і маски.
- 11 березня в Україні заборонили експорт товарів протиепідемічного призначення. Забороні підлягає експорт лабораторних костюмів, рукавичок, халатів, захисних окулярів, а також медичних масок, респіраторів і інших товарів.
- 20 березня Україна направила до Китаю літак за 10 млн тестів на COVID-19 і мільйоном масок.