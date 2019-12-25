Прокуратура Токіо (Японія) заарештувала депутата Ліберально-демократичної партії Цукаса Акімото по підозрі в корупції. Політик нібито брав хабарі від китайської компанії, зацікавленої в створенні казино на території Японії.

Про це повідомляє Reuters.

До жовтня 2018 року Акімото був старшим віце-міністром уряду. Він відповідав за політику уряду в сфері роботи казино. Про такий тип стимулювання економіки і туризму раніше заявляв прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе.

“Було б неправильно, якби заступник міністра в кабінеті міністрів, який має повноваження (щодо питання казино, – ред.), використовував своє становище для отримання грошей”, – заявив керівник парламентських справ опозиційної Демократичної партії “За народ” Казухіро Харагучі.

Сам політик порушення зі свого боку заперечує.

В офісі Акімото заявили, що нічого не знали про майбутній арешт.