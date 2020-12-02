Парламент Японії схвалив законопроект, згідно з яким населення будуть безкоштовно вакцинувати проти коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє The Japan Times.

Верхня палата парламенту Японії схвалила поправки до чинного законодавства, які дозволять провести безкоштовну вакцинацію всього населення від COVID-19.

За даними Міністерства охорони здоров’я, праці та соціального забезпечення, відповідальність за проведення ваккцінаціі також покладається на місцеві органи влади.

Японія вже закупила вакцини Pfizer для 60 млн осіб і Moderna для 25 млн, а також замовила 120 млн доз вакцини AstraZeneca.

Проте не всі громадяни Японії можуть хотіти отримати вакцину. Опитування Ipsos, проведене в жовтні, показало, що вакцинуватися готові 69% японських респондентів.