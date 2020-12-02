Про це повідомляє The Japan Times.
Верхня палата парламенту Японії схвалила поправки до чинного законодавства, які дозволять провести безкоштовну вакцинацію всього населення від COVID-19.
За даними Міністерства охорони здоров’я, праці та соціального забезпечення, відповідальність за проведення ваккцінаціі також покладається на місцеві органи влади.
Японія вже закупила вакцини Pfizer для 60 млн осіб і Moderna для 25 млн, а також замовила 120 млн доз вакцини AstraZeneca.
Проте не всі громадяни Японії можуть хотіти отримати вакцину. Опитування Ipsos, проведене в жовтні, показало, що вакцинуватися готові 69% японських респондентів.
- Раніше повідомлялося, що Велика Британія стала першою країною в світі, яка схвалила для широкого використання вакцину проти коронавірусу COVID-19 виробництва американської компанії Pfizer спільно з німецькою BioNTech.