39-річного Такаші Міягаве з Японії заарештували за шахрайство стосовно 35 жінок, з якими він нібито був в серйозних стосунках.

Про це повідомляє японське видання SoraNews24.

Міягава працював неповний робочий день, у нього не було постійного місця проживання.

Після арешту чоловіка, обмануті жінки зважилися розповісти про те, як потрапили до рук шахрая.

Одній з них він розповів, що народився 22 лютого, аби якнайшвидше отримати подарунок. Насправді в нього день народження 13 листопада. Аналогічні історії він розповідав й іншим своїм жертвам.

Поки що відомо про 35 жінок, яких обманув Такаші.

Загальна сума збитків, які приписують чоловікові – 100 тисяч японських єн (близько тисячі американських доларів). Як правило, Такаші просив своїх жертв дарувати йому на день народження одяг та гроші.

Спосіб познайомитися з новою “жертвою” у Такаші був доволі простий. Чоловік працював в мережевому маркетингу та продавав жінкам спеціальні трубки для душу з воднем. Він зустрічався з ними паралельно та кожну просив про спільну банківську картку, бо вони скоро “одружаться”.

Однак випадок об’єднав жінок в “Асоціацію жертв” і вони поскаржилися поліції в лютому минулого року.