Про це пише американське видання USA Today.
Харуюкі Такахаші, один з 25 членів виконавчої ради заявив, що проведення Ігор без глядачів або їх повне скасування матимуть значні фінансові наслідки, що робить відстрочку Олімпіади на рік або два є найбільш вірогідною альтернативою.
“Я не думаю, що Ігри можуть бути скасовані. Їх просто перенесуть. У Міжнародного олімпійського комітету будуть проблеми, якщо скасують. У що тільки обійдуться права на трансляцію американським телебаченням”, – сказав Такахаші.
- Раніше у Міжнародному олімпійському комітеті розповіли, що Олімпійські ігри в Токіо найімовірніше просто скасують, ніж будуть переносити, якщо ризик від коронавірусу буде занадто високий.
- Церемонія запалення факела Літніх Олімпійських ігор, яка відбудеться в Греції 12 березня, вперше за 35 років пройде без глядачів.