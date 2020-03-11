У виконавчій раді оргкомітету Олімпійських ігор-2020 в Токіо заявили, що Олімпіаду, швидше за все відкладуть на рік або два через спалах коронавірусу.

Про це пише американське видання USA Today.

Харуюкі Такахаші, один з 25 членів виконавчої ради заявив, що проведення Ігор без глядачів або їх повне скасування матимуть значні фінансові наслідки, що робить відстрочку Олімпіади на рік або два є найбільш вірогідною альтернативою.

“Я не думаю, що Ігри можуть бути скасовані. Їх просто перенесуть. У Міжнародного олімпійського комітету будуть проблеми, якщо скасують. У що тільки обійдуться права на трансляцію американським телебаченням”, – сказав Такахаші.