Про це повідомляє Business of Fashion.

Покази цього сезону повинні були відбутися 16-21 березня.

Станом на неділю в Японії було зареєстровано 241 випадок інфікування і п’ять смертей.

27 лютого прем’єр-міністр Сіндзо Абе оголосив, що школи в країні закриваються на місяць.

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Суворі заходи обережності спрямовані для стримування поширення вірусу і запобігання скасування липневих Олімпійських ігор, в які інвестовано майже 30 мільярдів доларів.

Варто зазначити, що тижні моди також скасували в Шанхаї, Пекіні та Сеулі і виставки Cosmoprof Worldwide Bologna і Watches & Wonders Geneva. Тиждень моди в Мілані було вирішено перервати через масове захворювання, зареєстроване в Північній Італії. Проте великі покази в Парижі пройшли, як і планувалося.

  • 23 лютого повідомлялося, що в Італії були прийняті суворі надзвичайні заходи, включаючи заборону на проведення публічних заходів в 10 муніципалітетах після різкого збільшення числа заражень новим типом коронавірусу.