Після скасування низки заходів на Тижні моди в Парижі організатори скасували тиждень моди в Токіо -Rakuten Fashion Week - через епідемію коронавірусу.

Про це повідомляє Business of Fashion.

Покази цього сезону повинні були відбутися 16-21 березня.

Станом на неділю в Японії було зареєстровано 241 випадок інфікування і п’ять смертей.

27 лютого прем’єр-міністр Сіндзо Абе оголосив, що школи в країні закриваються на місяць.

Суворі заходи обережності спрямовані для стримування поширення вірусу і запобігання скасування липневих Олімпійських ігор, в які інвестовано майже 30 мільярдів доларів.

Варто зазначити, що тижні моди також скасували в Шанхаї, Пекіні та Сеулі і виставки Cosmoprof Worldwide Bologna і Watches & Wonders Geneva. Тиждень моди в Мілані було вирішено перервати через масове захворювання, зареєстроване в Північній Італії. Проте великі покази в Парижі пройшли, як і планувалося.