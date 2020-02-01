У Національному інституті інфекційних захворювань Японії вченим вдалося культивувати й ізолювати новий тип коронавірусу 2019 нКоВ, що дозволить їм почати розробку вакцини.

Про це повідомляє The Japan Times.

У місцевого жителя, який був інфікований, медики змогли ізолювати коронавірус. Тепер вчені одночасно розпочнуть розробку вакцини, препарату проти цього типу коронавірусу, а також створення тестів для швидкої діагностики.

Ізольований вірус передадуть також іншим дослідникам і компаніям світу, щоб ті більш детально вивчили його токсичність і механізм зараження.

На даний момент, послідовності генома ізольованого вірусу на 99,9% збігаються з тими послідовностями, які раніше оприлюднили в уряді Китаю.

“В ізольованому вірус не було ніякої генної мутації, що призводить до більш високої інфекційності або токсичності”, – повідомили в інституті.

Китайський епідеміолог Лі Ланцзюань заявив, що вчені можуть розробити вакцину від нового типу коронавірусу 2019 нКоВ за три місяці.