Про це повідомляє The Japan Times.
У місцевого жителя, який був інфікований, медики змогли ізолювати коронавірус. Тепер вчені одночасно розпочнуть розробку вакцини, препарату проти цього типу коронавірусу, а також створення тестів для швидкої діагностики.
Ізольований вірус передадуть також іншим дослідникам і компаніям світу, щоб ті більш детально вивчили його токсичність і механізм зараження.
На даний момент, послідовності генома ізольованого вірусу на 99,9% збігаються з тими послідовностями, які раніше оприлюднили в уряді Китаю.
“В ізольованому вірус не було ніякої генної мутації, що призводить до більш високої інфекційності або токсичності”, – повідомили в інституті.
Китайський епідеміолог Лі Ланцзюань заявив, що вчені можуть розробити вакцину від нового типу коронавірусу 2019 нКоВ за три місяці.
- Раніше повідомлялося, що клінічні випробування вакцин проти невідомого типу китайського коронавируса можуть бути проведені влітку.
- Китайський підприємець, засновник компанії Alibaba Group Джек Ма вирішив пожертвувати понад 14 мільйонів доларів на розробку вакцини проти коронавірусу 2019 nCoV.