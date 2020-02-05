Про це повідомляє британське агентство ВВС.
За даними місцевих органів охорони здоров’я, щонайменше у десяти людей виявили небезпечний коронавірус 2019 nCoV (у дев’яти пасажирів та одного члена екіпажу).
Проте кількість заражених може зрости, оскільки тестування ще триває.
Усі 10 випадків зараження ідентифіковані у людей віком старше ніж 50 років. Жоден із заражених не перебуває у “серйозному стані”. Вони знаходяться в медустановах.
Пасажири й екіпаж на кораблі перебуватимуть на карантині протягом 14 днів (поки не завершиться інкубаційний період).
Спочатку судно помістили на карантин через те, що на ньому перебував заражений вірусом 80-річний пасажир із Гонконгу. Як повідомляє американський телеканал CNN, чоловік 10 січня перебував у Китаї, 17 січня вилетів до Японії, 20 січня сів на борт судна, а 25 січня висадився в Гонконгу. 30 січня він звернувся по медичну допомогу.
Після цього на судні почалася перевірка, і вірус був виявлений ще в 10 людей.
Серед інфікованих – три японці, три жителі Гонконгу, два австралійці, один американець і один філіппінець.
Всього за даними компанії-оператора лайнера, на борту Diamond Princess перебували 2666 пасажирів і 1045 членів екіпажу. Майже половина з них – громадяни Японії.
Тим часом у ЗМІ з’явилася інформація, що на лайнері Diamond Princess перебувають щонайменше 20 українців (членів екіпажу). Такі дані розповсюдило “Радіо Свобода” з посиланням на людину, яка нібито знаходиться на судні.
У свою чергу, в Міністерстві закордонних справ України поки не давали офіційного підтвердження, що на борту Diamond Princess можуть перебувати українці.
Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.
- Станом на ранок 5 лютого кількість осіб, заражених коронавірусом з Китаю 2019 nCov зросла до 24 тисяч 503 осіб. За добу через ускладнення захворювання померли 65 людей.
- Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу з Китаю.