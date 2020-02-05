У порту японського міста Йокогама помістили на двотижневий карантин круїзний лайнер Diamond Princess ("Діамантова принцеса"), на борту якого перебувають майже 3700 людей.

Про це повідомляє британське агентство ВВС.

За даними місцевих органів охорони здоров’я, щонайменше у десяти людей виявили небезпечний коронавірус 2019 nCoV (у дев’яти пасажирів та одного члена екіпажу).

Проте кількість заражених може зрости, оскільки тестування ще триває.

Усі 10 випадків зараження ідентифіковані у людей віком старше ніж 50 років. Жоден із заражених не перебуває у “серйозному стані”. Вони знаходяться в медустановах.

Пасажири й екіпаж на кораблі перебуватимуть на карантині протягом 14 днів (поки не завершиться інкубаційний період).

Спочатку судно помістили на карантин через те, що на ньому перебував заражений вірусом 80-річний пасажир із Гонконгу. Як повідомляє американський телеканал CNN, чоловік 10 січня перебував у Китаї, 17 січня вилетів до Японії, 20 січня сів на борт судна, а 25 січня висадився в Гонконгу. 30 січня він звернувся по медичну допомогу.

Після цього на судні почалася перевірка, і вірус був виявлений ще в 10 людей.

Серед інфікованих – три японці, три жителі Гонконгу, два австралійці, один американець і один філіппінець.

Всього за даними компанії-оператора лайнера, на борту Diamond Princess перебували 2666 пасажирів і 1045 членів екіпажу. Майже половина з них – громадяни Японії.

Тим часом у ЗМІ з’явилася інформація, що на лайнері Diamond Princess перебувають щонайменше 20 українців (членів екіпажу). Такі дані розповсюдило “Радіо Свобода” з посиланням на людину, яка нібито знаходиться на судні.

У свою чергу, в Міністерстві закордонних справ України поки не давали офіційного підтвердження, що на борту Diamond Princess можуть перебувати українці.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

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