Про це повідомляє Reuters.

Наразі в країні більше 1314 інфікованих.

На думку міністра охорони здоров’я Японії Катсунобу Като, таке різке збільшення кількості смертей може свідчити про новий спалах епідемії.

У зв’язку з цим влада може оголосити надзвичайний стан. Це можливо за двох умов: якщо хвороба стане серйозною небезпекою для людей, а також, якщо її швидке поширення загрожує серйозними економічними збитками.

З завтрашнього дня на територію Японії не пускатимуть жителів 21 країн Європи.

Тільки введення надзвичайного стану дозволить губернаторам в постраждалих регіонах Японії вжити заходів, аналогічних тим, які вже є в Європі та США. Наприклад, попросять людей залишитися вдома, закрити школи та інші громадські установи, скасувати масштабні заходи.