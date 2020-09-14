Про це повідомляє Associated Press.
За нього проголосували 377 з 535 однопартійців.
При цьому колишній міністр закордонних справ Фуміо Кисида отримав 89 голосів, а колишній міністр оборони Сігеру Ісіба – 68.
Коли кандидатуру затвердять в парламенті, Суга змінить на посту прем’єр-міністра Японії Сіндзо Абе.
Сам Есіхіде Суга підкреслив, що його головними пріоритетами є боротьба з COVID-19 і відновлення економіки після пандемії.
В уряді Сіндзо Абе Есіхіде Суга займав пост генерального секретаря.
- Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе, який перебував на цій посаді з 2012 року, оголосив про свою відставку за станом здоров’я.