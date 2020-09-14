В Японії обрали нового голову правлячої Ліберально-демократичної партії. Ним став Есіхіде Суга.

Про це повідомляє Associated Press.

За нього проголосували 377 з 535 однопартійців.

При цьому колишній міністр закордонних справ Фуміо Кисида отримав 89 голосів, а колишній міністр оборони Сігеру Ісіба – 68.

Коли кандидатуру затвердять в парламенті, Суга змінить на посту прем’єр-міністра Японії Сіндзо Абе.

Сам Есіхіде Суга підкреслив, що його головними пріоритетами є боротьба з COVID-19 і відновлення економіки після пандемії.

В уряді Сіндзо Абе Есіхіде Суга займав пост генерального секретаря.