У понеділок японські рятувальники продовжують пошук тих, хто вижив після того, як два дні тому сильні зливи стали причиною зсувів землі. Наразі зниклими безвісти вважаються 80 людей.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Рясні дощі викликали потужний зсув в Атамі, префектура Сідзуока, приблизно в 90 кілометрах на північний захід від Токіо.

Потоки води з брудом буквально зносили на своєму шляху будинки.

На допомогу населенню були спрямовані сили поліції і пожежників. За словами офіційного представника міста Атамі, в неділю врятували ще 13 осіб, одна людина була серйозно поранена і пізніше померла, в результаті чого кількість загиблих досягла трьох.

Чиновник додав, що 80 людей вважаються зниклими без вести. Офіційні особи раніше заявляли, що 113 пропали без вісті.

За словами чиновника, з числа зниклих без вести людей, можливо, є ті, кого не було в місті під час селю. Зараз влада працює над тим, щоб підтвердити їх місцезнаходження.