Про це повідомляє телеканал CNN.
Рясні дощі викликали потужний зсув в Атамі, префектура Сідзуока, приблизно в 90 кілометрах на північний захід від Токіо.
Потоки води з брудом буквально зносили на своєму шляху будинки.
На допомогу населенню були спрямовані сили поліції і пожежників. За словами офіційного представника міста Атамі, в неділю врятували ще 13 осіб, одна людина була серйозно поранена і пізніше померла, в результаті чого кількість загиблих досягла трьох.
Чиновник додав, що 80 людей вважаються зниклими без вести. Офіційні особи раніше заявляли, що 113 пропали без вісті.
За словами чиновника, з числа зниклих без вести людей, можливо, є ті, кого не було в місті під час селю. Зараз влада працює над тим, щоб підтвердити їх місцезнаходження.
- Раніше повідомлялося, що у місті Атамі в центральній Японії стався масштабний зсув ґрунту, внаслідок чого близько 20 осіб зникли безвісти.