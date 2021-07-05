Про це повідомляє телеканал CNN.

Рясні дощі викликали потужний зсув в Атамі, префектура Сідзуока, приблизно в 90 кілометрах на північний захід від Токіо.

Потоки води з брудом буквально зносили на своєму шляху будинки.

На допомогу населенню були спрямовані сили поліції і пожежників. За словами офіційного представника міста Атамі, в неділю врятували ще 13 осіб, одна людина була серйозно поранена і пізніше померла, в результаті чого кількість загиблих досягла трьох.

Чиновник додав, що 80 людей вважаються зниклими без вести. Офіційні особи раніше заявляли, що 113 пропали без вісті.

За словами чиновника, з числа зниклих без вести людей, можливо, є ті, кого не було в місті під час селю. Зараз влада працює над тим, щоб підтвердити їх місцезнаходження.