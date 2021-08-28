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В Японії після щеплень вакциною Moderna з домішками померли дві людини

В Японії двоє людей померли після щеплення вакциною Moderna проти COVID-19, поставки якої було призупинено після виявлення домішок.

Субота, 28 серпня 2021, 13:19

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters, посилаючись на заяву Міністерства охорони здоров’я країни.

Зокрема, чоловіки у віці 30 років померли в цьому місяці протягом декількох днів після отримання другої дози препарату Moderna. Для них використовували препарати однієї з тих партій, в яких виявили домішки. Причина смерті досі з’ясовується.

Японія припинила використання 1,63 мільйона доз Moderna, відправлених в 863 центри вакцинації по всій країні, більш ніж через тиждень після того, як місцевий дистриб’ютор, Takeda Pharmaceutical, отримав повідомлення про контаминанти в деяких флаконах.

Передбачається, що домішки являють собою металеві частинки.

  • Раніше фармацевтична компанія Moderna заявила, що її вакцина проти COVID-19 була ефективна приблизно на 93% через шість місяців після введення другої дози.
Теги: COVID-вакцина, Moderna, вакцина проти коронавірусу, Японія

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