Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Японське метеорологічне агентство уточнило, що вулкан Асо, популярний туристичний напрям на головному південному острові Кюсю, під час виверження викинув шлейфи попелу на висоту 3,5 км.

У зв’язку з цим в префектурі підвищили рівень небезпеки до 3 за п’ятибальною шкалою.

Влада також закликала людей не наближатися до вулкана і попередили про небезпеку падіння великих каменів в радіусі близько 1 км навколо кратера.

Місцева поліція заявила, що станом на вечір середи не надходило повідомлень про постраждалих або зниклих безвісти. А 16 осіб, які вирушили в похід до вулкана раніше в середу, повернулися в цілості й схоронності.

Очікується, що попіл, що падає з вулкана висотою 1592 метри, буде обсипати прилеглі міста до пізнього вечора.