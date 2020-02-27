Про це повідомляє NHK.
Якщо школи все ж закриють, то це обмеження буде діяти до початку весняних канікул, тобто не менше двох-трьох тижнів.
Початкові і середні школи вже закрили в префектурі Тіба, в містах Ітікава і Хоккайдо.
“Робляться зусилля щодо запобігання поширенню інфекції серед дітей у кожному регіоні. Але останні пару тижнів – дуже важливий час”, – заявив політик.
Він підкреслив, що здоров’я і безпека дітей повинні бути на першому місці, а так як вчителі й діти з різних куточків міст щодня разом проводять по кілька годин – збільшує ризики можливого зараження.
Також розглядається можливість закриття спортивних клубів і залів, де також перетинається багато людей.
У той же час міністерство охорони здоров’я, праці та соціального забезпечення заявило, що дитячі садки не включені в обсяг цього запиту.
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