Про це повідомляє NHK.

Якщо школи все ж закриють, то це обмеження буде діяти до початку весняних канікул, тобто не менше двох-трьох тижнів.

Початкові і середні школи вже закрили в префектурі Тіба, в містах Ітікава і Хоккайдо.

“Робляться зусилля щодо запобігання поширенню інфекції серед дітей у кожному регіоні. Але останні пару тижнів – дуже важливий час”, – заявив політик.

Він підкреслив, що здоров’я і безпека дітей повинні бути на першому місці, а так як вчителі й діти з різних куточків міст щодня разом проводять по кілька годин – збільшує ризики можливого зараження.

Також розглядається можливість закриття спортивних клубів і залів, де також перетинається багато людей.

У той же час міністерство охорони здоров’я, праці та соціального забезпечення заявило, що дитячі садки не включені в обсяг цього запиту.