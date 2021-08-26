Японія призупинила використання 1,63 мільйона доз вакцини проти коронавірусу COVID-19 виробництва американської компанії Moderna після інформації про знайдені у флаконах домішки.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Міністерство охорони здоров’я країни заявило, що в деяких дозах партії з приблизно 560 000 флаконів були виявлені “сторонні матеріали”. Також повідомлення про домішки надійшли з семи центрів вакцинації, в яких було виявлено 39 флаконів (390 доз).

Компанія Takeda Pharmaceutical, яка займається продажем і розповсюдженням вакцини в Японії, повідомила, що Moderna призупинила випуск партій “з міркувань обережності”.

Представник Takeda Pharmaceutical також додав, що ймовірною причиною є проблема на виробничій ділянці в Іспанії, але не уточнив, яка саме.

Японія бореться з різким зростанням кількості хворих COVID-19: в середу ще вісім префектур були введені в дію надзвичайний стан.

Країна вже схвалила до застосування вакцини Pfizer і AstraZeneca, а вакцини Moderna почали використовувати тільки в травні.

Наразі трохи більше 40% японців повністю вакциновані, і близько 50% отримали одну дозу.