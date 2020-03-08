Про це у Facebook повідомили його друзі.

“Зник український спортсмен бігун, Олексій Борисенко, в Японії, після того, як 26-го лютого пішов підкорювати Фудзіяму. 28-го лютого з ним зник зв’язок. Сьогодні 8 березня. Часу на очікування немає. У зв’язку з поганими погодними умовами, офіційно операцію з пошуку не починають. Пішов 10-й день”, – написала користувач Наталя Щаслива.

За її словами, потрібні місцеві альпіністи для організації походу по другому маршруту Готемба і готових приєднатися до пошуку.

Друзі українця будуть раді будь-якій допомозі та інформації.

Відомо, що українець приїхав до Японії 26 лютого для участі у марафоні, але забіг скасували через коронавірус.

Передбачається, що Борисенко міг піти на гору Фудзі у складі невеликої групи, хоча в цю пору року підйом заборонений.

Український консул знає про те, що трапилося і тримає ситуацію на контролі.

37-річний Олексій Борисенко – український спортсмен, бігун, марафонець, тренер з гірськолижного спорту. У 2019 представляв Україну на чемпіонаті світу з тріалу в Португалії і на світовій першості з гірського бігу в Аргентині.