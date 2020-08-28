Про це повідомляє агентство Associated Press.

Винахід, що нагадує мотоцикл із гвинтовими крилами, піднявся на кілька метрів над землею і протрималося в повітрі близько чотирьох хвилин.

Томохіро Фукудзава, відповідальний за даний проєкт, висловив надію, що до 2023 року “літаючий автомобіль” можна буде перетворити на реальний продукт для продажу. При цьому він визнав, що безпека в даному випадку має вирішальне значення.

“З більш ніж 100 проєктів літаючих автомобілів у світі лише деякі домоглися успіху з людиною на борту. Я сподіваюся, що багато людей захочуть покататися на ньому і відчути себе в безпеці”, – зазначив він.

Поки що винахід японців може літати всього 5-10 хвилин. Але в компанії відзначають, що якщо інженери зможуть розтягнути політ до 30 хвилин, то автомобіль матиме більший потенціал, і його можна буде, наприклад, експортувати до Китаю, а також в інші країни.

На відміну від літаків і вертольотів, вертикальний зліт і посадка таких авто дають можливість швидкого перельоту з точки в точку. Вони можуть літати автоматично, тому не вимагають водіїв.

SkyDrive стартував як волонтерський проєкт під назвою Cartivator у 2012 році. Його фінансують провідні японські компанії: Toyota Motor Corp., Panasonic Corp. і розробник відеоігор Bandai Namco.