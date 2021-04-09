Жінка з Японії стала першою в світі пацієнткою з COVID-19, якій зробили трансплантацію легені від живого донора.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Пацієнтка отримала сегменти легенів від сина і чоловіка після того, як її органи вийшли з ладу через пошкодження, викликаного коронавірусом.

Процедура в лікарні Кіотського університету зайняла близько 11 годин. За словами лікарів, стан донорів і пацієнтки стабільний. Вони сподіваються, що вона повністю одужає протягом декількох місяців.

Десятки трансплантацій легких для лікування коронавірусних інфекцій були проведені в Китаї, Європі та Сполучених Штатах з використанням легень померлих донорів, але в Японії час очікування може становити роки.

Коли стало ясно, що пацієнтці, в якої не було серйозних захворювань, потрібно пересадка легенів, щоб вижити, її син та чоловік вирішили пожертвувати частину своїх. Їх попередили про ризики для здоров’я через зниження обсягу легень.

“Я думаю, що це лікування дає великі надії в тому сенсі, що воно відкриває нові можливості”, – зазначив торакальний хірург, який відповідав за операцію, професор Хіроші Дате.