У 2021 році пік цвітіння сакури в Японії припав на 26 березня. Це історичний рекорд за 1200 років. Подібна ситуація була ще в 1409 році.

Про це повідомляє BBC.

В університеті Осаки Ясуюкі Аоно провели дослідження, мета якого – простежити, в який час сезону зацвітали сакури упродовж близько тисячі років. Виявилося, що цвітіння в березні 2021 року в місті Кіото – новий історичний рекорд.

Раніше аналогічне явище було в 1409 році. Тоді пік цвітіння сакури припав на 27 березня.

В країні спостерігають за цвітінням сакури з 812 року. Вчені збирали дані з історичних документів: щоденників і хронік аристократів, чиновників і ченців Японії.

На думку дослідників, на сезон цвітіння сакури вплинули зміни клімату.

У 2021 році перші сакури в Японії зацвіли 11 березня в місті Хіросіма. Це на 8 днів раніше, ніж у 2004 році, коли був минулий рекорд.

Японське метеорологічне агентство щорічно повідомляє прогнози про перше цвітіння й піку сезону.