Рада фахівців при уряді Японії погодилася з планом скидання радіоактивної води, що скупчилася на АЕС "Фукусіма-1", в море або в атмосферу.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Вода, яка використовувалася для охолодження розплавленого ядерного палива після ядерної аварії в березні 2011 року, була оброблена з метою видалення значної кількості радіоактивних матеріалів. Однак тритій і деякі інші речовини залишилися в обробленій воді, і її запаси, які накопичилися приблизно в 1.000 резервуарах, досягли близько 1,2 млн тонн.

У п’ятницю рада фахівців міністерства промисловості Японії обговорював пропозиції про розбавлення радіоактивної води і скидання її в море, а також про її випаровування в атмосферу. Обидва способи відповідають різним вимогам, в тому числі щодо екології.

Члени ради заявили, що це цілком реалізовані варіанти, так як вони майже не впливають на навколишнє середовище і здоров’я людей, і вже були подібні прецеденти.

Однак фахівці вказали на те, що збиток від негативних чуток в результаті скидання радіоактивної води в море може зробити істотний соціальний вплив.

Члени ради планують виробити остаточну пропозицію до підготовки звіту.

Варто зазначити, що в березні 2011 року після сильного землетрусу і цунамі на АЕС “Фукусіма-1” вийшла з ладу система охолодження, що спричинило за собою розплавлення активної зони реакторів. Три з шести реакторів АЕС були пошкоджені. Це призвело до радіоактивного забруднення навколишніх територій. Десятки тисяч людей були евакуйовані з зони зараження. Аварія на АЕС “Фукусіма-1” стала найбільшою в світі ядерною катастрофою після Чорнобильської аварії.

Офіційна кількість жертв склала 15 889 чоловік. Крім того, 2,5 тис. людей вважаються зниклими безвісти.