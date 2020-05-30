В Японії створили спеціальний застосунок для уболівальників, який дозволяє відправляти на стадіони віртуальні оплески.

Про це повідомляє Japan Today.

Компанія Yamaha зазначила, що система дистанційних оплесків дозволить користувачам натискати кнопки в застосунку, щоб доставляти оплески – або зітхання – через десятки динаміків, розміщених всередині майданчика.

Організатори заходу можуть задавати різні типи вітань і глузувань, а також змінювати рівні інтенсивності в залежності від кількості користувачів.

Крім того, вболівальники зможуть віддалено виконувати пісні, які починатимуть певні користувачі. Систему планують використовувати і після пандемії.