Про це повідомляє Japan Today.
Компанія Yamaha зазначила, що система дистанційних оплесків дозволить користувачам натискати кнопки в застосунку, щоб доставляти оплески – або зітхання – через десятки динаміків, розміщених всередині майданчика.
Організатори заходу можуть задавати різні типи вітань і глузувань, а також змінювати рівні інтенсивності в залежності від кількості користувачів.
Крім того, вболівальники зможуть віддалено виконувати пісні, які починатимуть певні користувачі. Систему планують використовувати і після пандемії.
- Раніше Міністерство охорони здоров’я України затвердило рекомендації для проведення матчів української Прем’єр-ліги в умовах карантину.