Про це повідомляє Reuters.

Це рішення є великою символічною перемогою в країні, де конституція і раніше, визначає шлюб як заснований на “взаємній згоді обох статей”.

Закон набере чинності через деякий час, але ЛГБТ-активісти вітали це рішення і заявили, що воно може змінити їх життя.

“Я дійсно щасливий. Поки не було оголошено рішення, ми не були до кінця впевнені, і я просто у нестямі від радості”, – сказав 44-річний Гон Мацунака, директор групи активістів “Шлюб для всієї Японії” і представник Pride House Tokyo.

У той час як японські закони дещо ліберальні по азіатським стандартам, соціальні відносини роблять ЛГБТ-спільнота значною мірою невидимим.

Згідно з чинними правилами, одностатевим парам забороняється вступати в шлюб, вони не можуть успадковувати майно свого партнера – наприклад, будинок, який вони, можливо, ділили, – а також не мають батьківських прав стосовно дітей своїх партнерів.

Хоча сертифікати про партнерство, що видаються окремими муніципалітетами, допомагають одностатевим парам разом винаймати житло і відвідувати один одного в лікарні в критичних випадках, вони як і раніше не дають їм тих же повних законних прав, якими володіють гетеросексуальні пари.