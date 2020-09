Публічно можливості робота планують показати в грудні.

Розробкою робота займається фірма Gundam Factory Yocohama. Попередньо, збірку планують закінчити до грудня. Спочатку презентація планувалася на жовтень, але через пандемію коронавірусу її перенесли на більш пізній термін.

Life-sized Gundam in Yokohama is now in testing mode.pic.twitter.com/51HVoraPb7

— Catsuka (@catsuka) September 21, 2020