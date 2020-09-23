Публічно можливості робота планують показати в грудні.

Розробкою робота займається фірма Gundam Factory Yocohama. Попередньо, збірку планують закінчити до грудня. Спочатку презентація планувалася на жовтень, але через пандемію коронавірусу її перенесли на більш пізній термін.

Розробники повідомили, що 18-метровий робот буде пересуватися за допомогою дистанційного керування з використанням операційної системи Robot Operating System.

На сьогоднішній день основна частина робіт вже зроблена. Залишається доопрацювати функціональні можливості гіганта.

Всі бажаючі зможуть подивитися на робота в новому однойменному розважальному центрі Gundam Factory Yocohama в парку Ямасіта (Йокогама, Японія).

Крім робота, в парку можна буде подивитися на ангар, де він буде жити, а також відвідати лабораторію, в якій займаються розробкою моделі.

ДОВІДКА. Робот Gundam створюється за мотивами однієї з найтриваліших франшиз аніме, яка об’єднує кілька десятків серіалів, фільмів, відеоігор, аніме-серіалів і японських коміксів.

“Всесвіт” Gundam – це науково-фантастичні світи, військова тематика, величезні бойові роботи, керовані зсередини людьми (“мобільною зброєю”), в честь першого з яких світ Gundam і отримав свою назву.