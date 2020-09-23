У японському місті Йокогама стартувало тестування 18 метрового і 25-тонного робота Gundam. Він вміє присідати, ставати на одне коліно і рухати руками.

Публічно можливості робота планують показати в грудні.

Розробкою робота займається фірма Gundam Factory Yocohama. Попередньо, збірку планують закінчити до грудня. Спочатку презентація планувалася на жовтень, але через пандемію коронавірусу її перенесли на більш пізній термін.

Life-sized Gundam in Yokohama is now in testing mode.pic.twitter.com/51HVoraPb7 — Catsuka (@catsuka) September 21, 2020

Розробники повідомили, що 18-метровий робот буде пересуватися за допомогою дистанційного керування з використанням операційної системи Robot Operating System.

На сьогоднішній день основна частина робіт вже зроблена. Залишається доопрацювати функціональні можливості гіганта.

Всі бажаючі зможуть подивитися на робота в новому однойменному розважальному центрі Gundam Factory Yocohama в парку Ямасіта (Йокогама, Японія).

Крім робота, в парку можна буде подивитися на ангар, де він буде жити, а також відвідати лабораторію, в якій займаються розробкою моделі.

ДОВІДКА. Робот Gundam створюється за мотивами однієї з найтриваліших франшиз аніме, яка об’єднує кілька десятків серіалів, фільмів, відеоігор, аніме-серіалів і японських коміксів.

“Всесвіт” Gundam – це науково-фантастичні світи, військова тематика, величезні бойові роботи, керовані зсередини людьми (“мобільною зброєю”), в честь першого з яких світ Gundam і отримав свою назву.