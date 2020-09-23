Публічно можливості робота планують показати в грудні.
Розробкою робота займається фірма Gundam Factory Yocohama. Попередньо, збірку планують закінчити до грудня. Спочатку презентація планувалася на жовтень, але через пандемію коронавірусу її перенесли на більш пізній термін.
Life-sized Gundam in Yokohama is now in testing mode.pic.twitter.com/51HVoraPb7
— Catsuka (@catsuka) September 21, 2020
Розробники повідомили, що 18-метровий робот буде пересуватися за допомогою дистанційного керування з використанням операційної системи Robot Operating System.
На сьогоднішній день основна частина робіт вже зроблена. Залишається доопрацювати функціональні можливості гіганта.
Всі бажаючі зможуть подивитися на робота в новому однойменному розважальному центрі Gundam Factory Yocohama в парку Ямасіта (Йокогама, Японія).
Крім робота, в парку можна буде подивитися на ангар, де він буде жити, а також відвідати лабораторію, в якій займаються розробкою моделі.
ДОВІДКА. Робот Gundam створюється за мотивами однієї з найтриваліших франшиз аніме, яка об’єднує кілька десятків серіалів, фільмів, відеоігор, аніме-серіалів і японських коміксів.
“Всесвіт” Gundam – це науково-фантастичні світи, військова тематика, величезні бойові роботи, керовані зсередини людьми (“мобільною зброєю”), в честь першого з яких світ Gundam і отримав свою назву.
- Раніше американська компанія Boston Dynamics оголосила про старт продажів роботів-собак Spot. Вартість моделі — $ 74,5 тисячі.