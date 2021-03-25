В Японії урочисто запалили олімпійський вогонь літніх ігор у Токіо: фото, відео

Пряму трансляцію вів YouTube-канал Tokyo 2020.
На сайті ігор повідомляється, що естафета пройде по всіх 47 префектурах Японії і триватиме 121 день, до відкриття Олімпіади 23 липня. Церемонія закриття запланована на 8 серпня.
Першою естафету олімпійського вогню прийняла японська футболістка Адзуса Івасімідзу, яка в складі жіночої збірної Японії з футболу виграла чемпіонат світу у 2011 році.
Церемонію відкрив костюмована вистава, а також композиція у виконанні хору на підтримку відновлення Фукусіми від найсильнішого в історії Японії землетрусу 2011 року.
Нагадаємо, Олімпійські ігри 2020 відбудуться у 2021 році через пандемію коронавірусу.
Японські ЗМІ раніше передбачили, що літні Олімпійські ігри в Токіо відбуватимуться без іноземних глядачів на трибунах. Ба більше, церемонію відкриття проведуть без спостерігачів.
- Голова Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах висловив упевненість в тому, що Токійські ігри-2021 пройдуть успішно, попри різке зростання кількості захворювань коронавірусом у світі.
- Організаційний комітет Олімпійських та Паралімпійських ігор в Токіо заявив, що для проведення перенесених ігор будуть потрібні додаткові 200 мільярдів єн, або 1,92 млрд доларів.
- 20 березня стало відомо, що організатори заборонили іноземним глядачам відвідувати літні Олімпійські ігри в Японії.