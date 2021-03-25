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В Японії урочисто запалили олімпійський вогонь літніх ігор у Токіо: фото, відео

Сьогодні в Фукусімі (Японія) на стадіоні J-Village пройшла урочиста церемонія запалювання олімпійського вогню літніх ігор в Токіо.

Четвер, 25 березня 2021, 11:53

Пряму трансляцію вів YouTube-канал Tokyo 2020.

На сайті ігор повідомляється, що естафета пройде по всіх 47 префектурах Японії і триватиме 121 день, до відкриття Олімпіади 23 липня. Церемонія закриття запланована на 8 серпня.

Першою естафету олімпійського вогню прийняла японська футболістка Адзуса Івасімідзу, яка в складі жіночої збірної Японії з футболу виграла чемпіонат світу у 2011 році.

Церемонію відкрив костюмована вистава, а також композиція у виконанні хору на підтримку відновлення Фукусіми від найсильнішого в історії Японії землетрусу 2011 року.

Нагадаємо, Олімпійські ігри 2020 відбудуться у 2021 році через пандемію коронавірусу.

Японські ЗМІ раніше передбачили, що літні Олімпійські ігри в Токіо відбуватимуться без іноземних глядачів на трибунах. Ба більше, церемонію відкриття проведуть без спостерігачів.

  • Голова Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах висловив упевненість в тому, що Токійські ігри-2021 пройдуть успішно, попри різке зростання кількості захворювань коронавірусом у світі.
  • Організаційний комітет Олімпійських та Паралімпійських ігор в Токіо заявив, що для проведення перенесених ігор будуть потрібні додаткові 200 мільярдів єн, або 1,92 млрд доларів.
  • 20 березня стало відомо, що організатори заборонили іноземним глядачам відвідувати літні Олімпійські ігри в Японії.
Теги: олімпійський вогонь, Олімпійські ігри, Японія, Токио

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