В Японії урочисто запалили олімпійський вогонь літніх ігор у Токіо: фото, відео

Сьогодні в Фукусімі (Японія) на стадіоні J-Village пройшла урочиста церемонія запалювання олімпійського вогню літніх ігор в Токіо.

Пряму трансляцію вів YouTube-канал Tokyo 2020.

На сайті ігор повідомляється, що естафета пройде по всіх 47 префектурах Японії і триватиме 121 день, до відкриття Олімпіади 23 липня. Церемонія закриття запланована на 8 серпня.

Першою естафету олімпійського вогню прийняла японська футболістка Адзуса Івасімідзу, яка в складі жіночої збірної Японії з футболу виграла чемпіонат світу у 2011 році.

Церемонію відкрив костюмована вистава, а також композиція у виконанні хору на підтримку відновлення Фукусіми від найсильнішого в історії Японії землетрусу 2011 року.

Нагадаємо, Олімпійські ігри 2020 відбудуться у 2021 році через пандемію коронавірусу.

Японські ЗМІ раніше передбачили, що літні Олімпійські ігри в Токіо відбуватимуться без іноземних глядачів на трибунах. Ба більше, церемонію відкриття проведуть без спостерігачів.