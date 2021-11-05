Двоє в'язнів-смертників в Японії подали до суду через практику повідомляти про виконання найвищої міри покарання того ж дня.

Про це повідомляє ВВС.

На думку їх адвокатів, попередження про смертну кару за такий короткий проміжок часу – “вкрай нелюдське”. До цього правозахисники неодноразово критикували таку практику, оскільки вона негативно впливає на психічне здоров’я ув’язнених.

“Арештанти, засуджені до страти, щоранку живуть у страхові, що цей день стане для них останнім… Центральний уряд заявив, що це повинно вберегти в’язнів від страждань перед покаранням, але це не пояснення. За кордоном ув’язненим дають час на те, аби подумати про кінець життя й свідомо до нього підготуватися”, – сказав адвокат Ютака Уеда.

Окрім скарги до суду, арештанти просять компенсацію 22 мільйони єн (193,5 млн доларів).

На сьогодні в камерах смертників в Японії знаходяться понад тисяча в’язнів. При цьому, нікого не стратили протягом майже двох років.