Про це повідомляє видання Japan Times.
Інцидент стався на дорозі в місті Ячимата в префектурі Тіба.
За даними поліції і пожежників, вантажівка збила всіх п’ятьох дітей, які поверталися додому з місцевої школи. Двоє дітей загинули відразу, ще троє були живими, але без тями.
Дітям було від 6 до 10 років.
千葉で小学生の列にトラック － 2人心肺停止、3人が重傷https://t.co/RHx6tJFHp9
— 共同通信公式 (@kyodo_official) June 28, 2021
Відзначається, що водій пройшов тест на алкотестері, який показав перевищення концентрації алкоголю в крові чоловіка. У поліції також додали, що водій визнав свою провину.
60-річний водій вантажівки був затриманий за підозрою в необережному водінні, яке спричинило загибель людей.
Наразі правоохоронці з’ясовують подробиці інциденту.
- Раніше у Калуському районі Івано-Франківської області унаслідок падіння вантажівки в річку загинуло двоє осіб, ще одна людина – травмована.