В Японії вантажівка в'їхала в групу дітей. Внаслідок інциденту загинули дві людини, ще троє отримали серйозні травми.

Про це повідомляє видання Japan Times.

Інцидент стався на дорозі в місті Ячимата в префектурі Тіба.

За даними поліції і пожежників, вантажівка збила всіх п’ятьох дітей, які поверталися додому з місцевої школи. Двоє дітей загинули відразу, ще троє були живими, але без тями.

Дітям було від 6 до 10 років.

Відзначається, що водій пройшов тест на алкотестері, який показав перевищення концентрації алкоголю в крові чоловіка. У поліції також додали, що водій визнав свою провину.

60-річний водій вантажівки був затриманий за підозрою в необережному водінні, яке спричинило загибель людей.

Наразі правоохоронці з’ясовують подробиці інциденту.